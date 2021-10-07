Дочка-підліток відомої української співачки Олі Полякової Маша показав відео з салону, куди прийшла оновити свою зовнішність

Як повідомляє Politeka.net, 16-річна дочка популярної української співачки Олі Полякової Маша, яка нещодавно оскандалилася матюками своєї підліткової рок-групи, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу юна красуня показала, що наважилася змінити зовнішність, за цим вона прийшла в салон.

Спочатку Маша розмістила в сторіс опитування, в якому запропонувала фанатам вгадати, в який колір вона збирається перефарбувати своє розкішне волосся. А потім показала відео, на якому сидить в кріслі у перукаря, а той наносить фарбу на її голову. При цьому на обличчі дівчини дивні малюнки з інста-фільтрів, які роблять її абсолютно невпізнанним.

"О, май гат. Що ти мені клеїш на волосся?",- каже Марія, звертаючись до перукаря, а той лише загадково посміхається.

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