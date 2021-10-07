Відомий український блогер і візажист, один із суддів шоу "Співають всі" Олег Машуковський засвітив яскравий епатажний образ Ольги Полякової для проекту "Маска".

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у блогера з'явилося спільне фото із зіркою. Судячи з усього, блогер потрапив на зйомки популярного шоу «Маска», де і сфотографувався з красунею.

Полякова була одягнена в леопардовий комбінезон з ефектним декольте, а на її голові красувалася оригінальна перука з гулькою. Співачка повторила образ епатажного ведучого розважального шоу Рубі Рода з культового фільму "5 Елемент". Пікантності фото надала поза Полякової.

"Готові споглядати нового суддю шоу Маски? А було б прикольно", - підписав фото блогер.

У коментарях йому залишили кілька відгуків.

"Вогонь", "У Олі дуже крутий образ", "Тааак, було круто тебе там бачити. Заради тебе і дивилася, і буду дивитися», «Ну тіп, тобі ще далеко до того, що б там сидіти", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Полякова показала, що відбувається в її столичній квартирі після масштабної НП.

Як повідомляла Politeka, Полякова приміряла незвичайну перуку, здивувавши божевільною зачіскою: "схожа на...".

Також Politeka писала, що Полякова спантеличила образами для шоу "Маска":"Вау".