Українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка стала мисливцем на шоу "Маскарад", вразила образом у вечірньому образі з приглушеним світлом.

Популярна телеведуча доглядає за зовнішністю, тому виглядає значно молодше свого віку, повідомляє Politeka.net.

42-річна Маша Єфросиніна в одному з постів в Instagram зізналася, що допомагає їй зберегти свою красу: харчування, вода, спорт, дихальні практики, БАДи і anti age медицина, косметологічні процедури, естетична медицина, а також регулярний домашній догляд.

На новому відео в Instagram Маша похвалилася зовнішністю в сяючому макіяжі при приглушеному світлі. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Красуня також похвалилася фігурою в блузі і стильних брюках.

"Життя дарує мені такі прекрасні моменти...",- написала зірка.

За 50 хвилин пост зібрав майже 2000 переглядів і багато коментарів.

"Як у вас на все вистачає енергії?? Чим мотивуєтеся?? захоплююся, як завжди чарівна🤗 🤗 🤗", " ви супер ❤ ️ ви ідеальна 🔥 я Вами захоплююся🔥", " ми енто, на Інгліш перейшли, російською вже думки не виражаються", "Добре...класно😍 😍 😍", - написали користувачі Мережі.

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