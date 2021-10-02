Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала стильный образ для шоу "Маскарад"
Как пишет Politeka.net, шоу "Маскарад" - это проект, в котором две команды угадывают звезд, которые прячутся за маскарадным костюмом и показывают свои таланты. Команды должны угадывать, кто же находится под маской. Ефросинина вместе с Юрием Ткачом и Юлией Саниной находятся в первой команде, а Игорь Ласточкин, Владимир Дантес и Ирина Билык во второй.
Маша Ефросинина решила показать в Инстаграм, какой образ подготовила для шоу "Маскарад". Звезда была в черном приталенном платье. на втором фото телеведущая была уже с Саниной и Ткачом. Все трое обнимались. На последнем снимке Юрий, Маша и Юлия корчили рожицы, развлекая фанатов.
"Ткач и Ткачихи форэва", - написала Маша под фото.
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Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
"Шикарная Маша", "С годами все красивей", "Мария, вы великолепная девушка".
Напомним, Ефросинина наглядно показала, чем расплачивается за востребованность
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