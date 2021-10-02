Шоу "Маскарад" продолжает интриговать своих зрителей и не только
В шоу "Маскарад" две команды "охотников": в первой - Маша Ефросинина, Юлия Санина и Юрий Ткач, а во второй - Ирина Билык, Владимир Дантес и Игорь Ласточкин, пытаются отгадать, кто же скрывается под масками, пишет Politeka.net.
Много участников заставляют звезд просто "поломать" голову, кто же скрывается под костюмом. А пока в Сеть до выхода нового выпуска "слили" кадры с новыми интригующими участниками.
"В эту субботу увидим выступление загадочного Эльфа и могучего Пирата", - написали авторы поста в официальной группе.
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Также в стори заявили, что на проект придет известная группа "Go_A".
Отметим, ранее пользователей Сети просили угадать, кто же станет новым героем "Маскарада".
"Догадайся, кто этот новый фантастический герой, который появится в эфире уже в эту субботу 😉
Подсказка: это представитель сказочного народа. Трогательный и наделен силой, он дарит радость и веру в сердца людей, когда они в отчаянии.
Есть догадки, что это за персонаж? 🤔", - написали авторы поста.
"Возможно какая-то рыбка 🐟 или бабочка 🦋", "Эльф)", "Зимний человек", "Эльф", "Феникс", "Какие у него красивые глаза", - прокомментировали пользователи Сети.
Ранее Politeka писала, что Арлекин из шоу "Маскарад-2" ввел в ступор Ефросинину и Дантеса
Напомним, что в сеть попали эксклюзивные кадры подготовки Джамалы к шоу «Маскарад-2»
A еще Politeka сообщала, что героиня шоу "Маскарад-2" в образе хищницы заставила Дантеса, Ткача и Ласточкина стоять верх ногами