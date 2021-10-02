Известная телеведущая Маша Ефросинина показала, чем ей приходится расплачиваться за востребованность
Как передает Politeka.net, Маша Ефросинина является известной украинской телеведущей. Она часто появляется в составе жюри в разных шоу, и также поклонники отмечают прекрасное чувство юмора Маши. Сейчас она ведет свою программу на ютуб-канале, где берет интервью у звезд украинского шоу-бизнеса.
Так, на этот раз Маша Ефросинина опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах телеведущая заходит в комнату в элегантном образе. На ней серый брючный костюм с пиджаком, а под ним блузка белого цвета. Свой образ она дополнила туфлями-лодочками коричневого цвета.
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На видео Маша Ефросинина падает на диван, и в ту же секунду звонит будильник, после чего телеведущая снова поднимается и выходит за дверь.
"Это, если коротко о моих последних трёх месяцах. Не жалуюсь, не собираюсь!!
Кайфую нереально!
Просто дёргается глаз", — призналась Маша Ефросинина.
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