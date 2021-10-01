Украинская телеведущая Маша Ефросинина обратилась к певцу, мужу Нади Дорофеевой, Владимиру Дантесу
Маша Ефросинина и Владимир Дантес уже давно знакомы, сообщает Politeka.net. Оба снимаются вместе в разных шоу, в частности в "Лиге смеха" и "Маскарад".
По признанию телеведущей, у них с певцом много фото, на которых они обнимаются.
"Вовка, что-то у нас обнимонских фоток больше, чем можно объяснить! Но знаешь что, давай, будто бы я тут уже знаю, что у тебя запустится крутейшее stand up шоу на ютьюб, и там же выйдет такой важный социальный проект про стартапы! Что мы будем «рубиться» с тобой на "Маскарад" в разных командах, и ты так будешь поддерживать все мои начинания!
А пока на фото лето, страшная жара и первая съемка "Лига Смеха", и мы просто с тобой рады нашей встрече))", - написала Маша.
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За 20 минут пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.
Владимир Дантес оставил свой комментарий: "Машааааа😍
Потому что мы КОМАНДА! Классно, что лига нас так сдружила!".
Отметим, недавно Владимир Дантес рассказал, что решил попробовать себя в стэндапе. При этом артисту пришлось преодалеть свой страх, ведь рассказывать смешную историю в кругу друзей и перед зрителями - это две разные вещи.
Напомним, Дантес нашел свое новое призвание и обратился к украинцам
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