Певец, блогер и муж украинской исполнительницы Нади Дорофеевой, Владимир Дантес, решил попробовать себя в новом амплуа
Артист нравится украинцам не только своим творчеством, но и искрометным чувством юмора, передает Politeka.net. Своему умению пошутить Дантес получал много комплиментов.
Об этом он рассказал в одном из своих новых постов в Инстаграм. По словам артиста, многие ему говорили попробовать себя в стэндапе. Дантес вспомнил, что впервые попробовал себя в роли комика два года назад.
"Мне никогда так страшно не было! Когда ты рассказываешь историю в компании - одно, а стендап - это, как выйти перед классом рассказывать стихотворение, которое ты учил, рассказывал на кухне маме с папой, но вот у доски все забыл", - поделился впечатлениями муж Нади Дорофеевой.
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Однако блогер смог преодолеть свой страх и в итоге услышал аплодисменты публики.
"Сегодня мне безумно страшно. Я не стендап комик, но мне льстит, что рядом со мной на сцене профессионалы, которые этим занимаются очень давно. Они помогали побороть мне страх и поверить в то, что и у меня может получиться. Предлагаю посмотреть наш первый выпуск. Очень хочу, чтоб вам было смешно", - рассказал артист о своем призвании, и обратившись к украинцам.
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