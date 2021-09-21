Владимир Дантес смутил свою жену Надю Дорофееву вопросом о детях в программе "Світське життя"

Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в группе "Время и Стекло" с Алексеем Загородним, однако недавно они заявили о своём распаде. Сейчас Надя активно занимается сольной карьерой. Стоит отметить, что певица в браке с Владимиром Дантесом, с которым у них отношения уже около 10 лет.

Так, на этот раз на программе "Світське життя" Владимир Дантес заменял Катю Осадчую, которая недавно родила третьего сына. Он брал интервью за кулисами концерта ко дню Независимости, на котором выступало множество артистов, в том числе Надя Дорофеева. Он спросил у неё, не планирует ли она завести детей, от чего певица смутилась.

"Слушай, в прошлый раз, когда Катя рожала, ты была репортером вместо неё

"Сейчас она снова это делает и меня отправили. Ты не думаешь, что если так дальше пойдет, от нашей семьи будет некого делегировать, если ты понимаешь о чем я", - спросил Владимир Дантес.

"То есть ты хочешь меня спросить когда будут дети? Серьезно? Ты уверен, что это ко мне вопрос?", - смущенно ответила Дорофеева.

Ранее сообщалось, Дантес у ног Дорофеевой показал, как развлекает ее в постели по утрам: фото из спальни

Также, Дорофеева в коротком топике показала необычный способ развлечь себя: "Когда я одна в ванной..."

Politeka рассказывала, Дорофеева в крошечном костюме с вырезом на бедрах устроила "пожар" на сцене: "Образ пушечно крутой"