Известная певица Надя Дорофееваподелилась яркими снимками с концерта, прошедшем совсем недавно

Артистка уже практически год как начала сольную карьеру и выступает на сцене со своей командой, удивляя не только новыми композициями. Большинство образов певицы подчеркивают ее стройную фигуру и делают акцент на длинных ногах.

В этот раз Надя блистала в костюме с укороченным пиджаком и мини-юбке с вырезом на бедре. Лаконичный лук идеально смотрелся на фигуре испольнительницы.

«Вчера tvorchi_official прокатили Киев по классным трекам из нового альбома! Я была очень рада поддержать ребят и спеть вместе на одной сцене! Обожаю такие спонтанные коллаборации 💕» - написала Надя под кадрами с концерта, где тоже выступила.

Пользователи ответили на новые фото Нади:

«Это было невероятно!; Когда Надя поёт на украинском языке-моё сердце разрывается!😍💔;Гордимся и очень любим!😇❤; Ну шикарна😍; Образ пушечно крутой❤; Это невероятно, мне заело. Хожу и напеваю😂♥️; Это было очень круто! Не описать словами! Ты умница, гордимся и любим!; Надь! Ну это было очень круто! Ты такая зажигательная, энергия прееет! Любим безгранично ♥️; Невероятная😍».

Напомним, Дорофеева в микро-топе устроила танцы перед зеркалом: "Специально одеваюсь на тренировки так".

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