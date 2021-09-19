Известная артистка и бывшая участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева похвасталась отменной фигурой на прогулке
Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной певицей. Она стала известна благодаря своему участию в группе "Время и Стекло". В 2020-ом году группа заявила о своём распаде, и после этого Надя Дорофеева успешно начала сольную карьеру.
На этот раз артистка опубликовала несколько фото и видео на своей странице в Инстаграм. Она показала себя в большой бежевой футболке и в велосипедках такого же цвета. Свой образ певица дополнила кожаной курткой черного цвета.
Также, до этого Надя Дорофеева дала "жару" в машине. На кадрах она отрывалась под новые песни, которые советует к прослушиванию.
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"Если уж мне зашла песня, то не отпускает долго", - описала своё состояние певица.
Реакций и комментариев под публикациями нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
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