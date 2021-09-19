Популярная певица Надя Дорофеева появилась с Катей Осадчей на интервью перед выступлением

Надя Дорофеева часто выступает на концертах вместе со своими коллегами, создает различные коллаборации и старается разнообразить свой репертуар. Это первый год звезды в качестве солистки, однако он выше очень успешным.

Поделиться своими эмоциями перед выступлением Надя решила с Катей Осадчей, которая активно снимает выпуски «Светской жизни». Перед телеведущей Надя появилась в маленьком костюме, состоящем из укороченного пиджака и мини-юбки с вырезом на бедре.

Катерина же выбрала более скромный и скрывающий ее фигуру образ, чтобы скрыть лишнее.

Сама Надя рассказала о концерте так:

«Вчера tvorchi_official прокатили Киев по классным трекам из нового альбома! Я была очень рада поддержать ребят и спеть вместе на одной сцене! Обожаю такие спонтанные коллаборации 💕» - написала Надя под кадрами с концерта, где тоже выступила.

Пользователи ответили на новые фото Нади: «Это было невероятно!; Когда Надя поёт на украинском языке-моё сердце разрывается!😍💔;Надь! Ну это было очень круто! Ты такая зажигательная, энергия прееет! Любим безгранично ♥️; Невероятная😍».

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