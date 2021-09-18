Украинская певица Надя Дорофеева показала себя и поделилась планами
Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева стала популярной отечественной певицей. Красотка изначально была в дуэте "Время и Стекло", но коллектив распался и певица занялась сольной карьерой. Девушка также активно ведет блог в Инстаграм, где делится с украинцами самым интересным.
На новом фото Надя позировала в мини-юбке и черной футболке. Красотка стояла у стены, демонстрируя роскошные ножки.
"Ребятки , в этом году от меня будет несколько больших релизов и дуэт … пишите в комментах, как думаете с кем ?)", - написала Надя.
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Монатик сразу прокомментировал фото: "Огонь, ваааааяяяяя".
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Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:
"Мы жедм релиз фита с обещанного августа", "Дуэтов тоже будет несколько?", "Надежда Владимировна вы как всегда потрясающе выглядите", "Хотелось бы послушать ваш дуэт с Дорой))", "Очень хочу дуэт с русским исполнителем. Например Егор Крид".
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