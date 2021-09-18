Украинская певица Надя Дорофеева показала себя и поделилась планами

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева стала популярной отечественной певицей. Красотка изначально была в дуэте "Время и Стекло", но коллектив распался и певица занялась сольной карьерой. Девушка также активно ведет блог в Инстаграм, где делится с украинцами самым интересным.

На новом фото Надя позировала в мини-юбке и черной футболке. Красотка стояла у стены, демонстрируя роскошные ножки.

"Ребятки , в этом году от меня будет несколько больших релизов и дуэт … пишите в комментах, как думаете с кем ?)", - написала Надя.

Монатик сразу прокомментировал фото: "Огонь, ваааааяяяяя".

Приемная дочь Потапа Наташа Горовая тоже не прошла мимо: "С кем же?".

Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мы жедм релиз фита с обещанного августа", "Дуэтов тоже будет несколько?", "Надежда Владимировна вы как всегда потрясающе выглядите", "Хотелось бы послушать ваш дуэт с Дорой))", "Очень хочу дуэт с русским исполнителем. Например Егор Крид".

Напомним, Дорофеева не смогла скрыть эмоции, получив сюрприз от Дантеса

А еще Politeka сообщала, что Дорофеева в коротеньких шортах удивила видом на репетиции концерта

Также Politeka сообщала, что муж Дорофеевой Дантес рассказал о привычках во время сна, украинцы не выдержали



