Надя Дорофеева показала, как готовится выступать на День Днепра

Как пишет Politeka.net, Надя стала очень популярной благодаря своим выступлениям в группе "Время и Стекло". Но коллектив прекратил существование, а Дорофеева начала сольную карьеру и успела выпустить несколько хитов. Сейчас красотка продолжает творить и вести блог в Инстаграм, где на певицу подписаны миллионы украинцев.

Надя на новых сторис рассказала, что находится в Днепре. Девушка отметила, что выступит сегодня на Фестивальной площади в 17.00.

Дорофеева после этого была уже на сцене и показала барабанщика, который снял при ней футболку. Красотка засмотрелась, сделав видео в слоумо.

"Устроил горячий чек", - подписала Надя.

На следующей стори можно увидеть Дорофееву на сцене.

"Как думаешь, на саундчеке Дорофеева или ее дублер?", - было подписано стори.

На последнем стори Надю сняли крупным планом, как она пела. Красотка была в шортиках и футболке.

Напомним, Дорофеева в экстра-мини и топе с вырезом засветила плоский животик

А еще Politeka писала, что Дорофеева с бутылкой в руках устроила шумную пирушку с бывшей женой Потапа

Также Politeka сообщала, что Дорофеева неожиданно нашла "замену" Дантесу после 10 лет отношений



