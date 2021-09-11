Надя Дорофеева показала, как готовится выступать на День Днепра
Как пишет Politeka.net, Надя стала очень популярной благодаря своим выступлениям в группе "Время и Стекло". Но коллектив прекратил существование, а Дорофеева начала сольную карьеру и успела выпустить несколько хитов. Сейчас красотка продолжает творить и вести блог в Инстаграм, где на певицу подписаны миллионы украинцев.
Надя на новых сторис рассказала, что находится в Днепре. Девушка отметила, что выступит сегодня на Фестивальной площади в 17.00.
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Дорофеева после этого была уже на сцене и показала барабанщика, который снял при ней футболку. Красотка засмотрелась, сделав видео в слоумо.
"Устроил горячий чек", - подписала Надя.
На следующей стори можно увидеть Дорофееву на сцене.
"Как думаешь, на саундчеке Дорофеева или ее дублер?", - было подписано стори.
На последнем стори Надю сняли крупным планом, как она пела. Красотка была в шортиках и футболке.
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