Певец, блогер и муж украинской исполнительницы Нади Дорофеевой, Владимир Дантес, показал, как обрадовал супругу

Артисты вместе с 2011 года, передает Politeka.net. Пара поженилась еще в 2015 году, но у них не исчезла романтика.

Такие выводы можно сделать, судя по последним кадрам, которые Дантес разместил в сторис Инстаграм.

"Не забывайте. А вы дарите просто так цветы? Мы иногда так привыкаем к тем, кто долго с нами, что забываем дарить цветы просто так", - написал муж Дорофеевой.

На кадрах певец стоит с большим букетом и протягивает его.

Владимир позвал жену, которая стала спускаться по лестнице: "Помощь нужна", - произнес загадочно артист.

Увидев цветы Надя не смогла скрыть восторг, она, улыбаясь, поинтересовалась: "Это что такое?". Муж ответил: "Тебе"

Надя с улыбкой продолжила: "Я вышла к тебе в "лоховских" джинсах. Не снимай".

Также артист ответил на вопрос подписчиков о "любви" втроем.

"Тут, мне кажется, зависит все от договоренности внутри пары. Если оба за - то кайф. Если один/одна сомневается, то нельзя давить", - написал Дантес.

Отметим, Владимир Дантес и Надя Дорофеева познакомились на одном из мероприятий. Первый сразу заприметил красотку, и они спустя небольшое время стали встречаться и жить вместе.

Напомним, Надя Дорофеева поиграла на нервах Дантеса, снимая все на камеру

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