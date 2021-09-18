Популярная украинская певица показала, как развлекает себя, когда остается одна

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась забавными кадрами на своей странице в Инстаграм. Так, Надя решила раскрыться поклонникам с новой стороны, и показать, какой бывает в обычной жизни.

Перед очередным концертом у певицы появилось немного свободного времени, которое она решила не терять даром. Дорофеева сняла на видео, как танцует и балуется под музыку.

Для своего импровизированного номера Надя надела короткий черный топик с полупрозрачной вставкой и свободную рубашку в клетку. Ее образ дополнили две косички и яркий макияж.

«Обычное мое времяпровождение, когда я одна в ванной! Кто тоже снимается в клипах, когда остается сам с собой?», - поинтересовалась Дорофеева.

Она добавила, что сама сделала макияж, который можно увидеть на видео.

«А еще это способ показать вам, какой я сделала мейк на сегодняшний концерт», - похвасталась певица.

Стоит отметить, что на кадрах она явно была увлечена процессом съемок в самодельном «клипе».

Напомним, Дорофеева в крошечном костюме с вырезом на бедрах устроила "пожар" на сцене.

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