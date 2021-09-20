Певица Надя Дорофеева приготовила большой сюрприз

Как пишет Politeka.net, об этом в программе «Зірковий шлях» рассказала продюсер Ирина Горовая, которая была замужем за Потапом.

Как известно, Надя Дорофеева прославилась благодаря участию в группе "Время и стекло", где она пела вместе с Положительным (настоящее имя Алексей Завгородний). После 10 лет группа распалась, а Дорофеева и Позитив продолжили музыкальную карьеру уже отдельно.



«Будет офигенный дуэт. Я не могу раскрывать, конечно, с кем… Ну это прям… Это очень прикольно. У нее классный образ. Это необычная история. Необычный образ для человека. Это прям вау. Мы сильно ждем долго уже все, потому что были сложности», - заинтриговала Ирина Горовая.

Отметим, пользователи Сети озвучили свои предположения относительно того, с кем будет новый дуэт Нади Дорофеевой. Среди вариантов – группа Tvorchi, Потап, Позитив и Владимир Дантес.

Отмиетим, ранее Дорофеева порадовала публику дуэтом с Димой Монатиком.

Напомним, Дорофеева в экстра-мини и топе с вырезом засветила плоский животик

А еще Politeka писала, что Дорофеева с бутылкой в руках устроила шумную пирушку с бывшей женой Потапа

Также Politeka сообщала, что Дорофеева неожиданно нашла "замену" Дантесу после 10 лет отношений