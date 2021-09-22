Певец, блогер и муж украинской исполнительницы Нади Дорофеевой, Владимир Дантес, ответил на провокационные вопросы

Артист в последнее время все чаще занят разными проектами, поэтому показывает в стори в Инстаграм самые разные кадры, сделанные на работе. Также Владимир любит подшутить над аудиторией и нередко выставляет весьма оригинальные кадры.

В этот раз Дантес ответил на вопросы поклонников в стиле «было/не было». Не обошлось и без сугубо личных тем.

«Обижал Надю?» - спрашивают в сети. Владимир ответил честно: «К сожалению, да».

Также он признался, что был у него период времени, когда у него действительно была звездная болезнь и к мнению людей он относился весьма неоднозначно. Причем Дантес не скрывает, что он иногда завидует коллегам на работе: «Зависть – мое топливо», подметил Владимир.

Напомним, что Владимир и Надя вместе с 2011 года. Пара поженилась еще в 2015 году, но у них не исчезла романтика. Такие выводы можно сделать, судя по последним кадрам, которые Дантес разместил в сторис Инстаграм.

"Не забывайте. А вы дарите просто так цветы? Мы иногда так привыкаем к тем, кто долго с нами, что забываем дарить цветы просто так", - написал муж Дорофеевой.

На кадрах певец стоит с большим букетом и протягивает его.

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