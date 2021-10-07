Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая стала охотником на шоу "Маскарад", впечатлила образом в вечернем образе с приглушенным светом.

Популярная телеведущая ухаживает за внешностью, поэтому выглядит значительно моложе своего возраста, сообщает Politeka.net.

42-летняя Маша Ефросинина в одном из постов в Инстаграм призналась, что помогает ей сохранить свою красоту: питание, вода, спорт, дыхательные практики, БАДы и anti age медицина, косметологические процедуры, эстетическая медицина, а также регулярный домашний уход.

На новом видео в Инстаграм Маша похвасталась внешностью в сияющем макияже при приглушенном свете. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Красотка также похвасталась фигурой в блузе и стильных брюках.

"Жизнь дарит мне такие прекрасные моменты...", - написала звезда.

За 50 минут пост собрал почти 2000 просмотров и много комментариев.

"Как у вас на все хватает энергии?? Чем мотивируетесь?? восхищаюсь, как всегда неотразима 🤗🤗🤗", "Вы супер❤️вы идеальна🔥я вами восхищаюсь🔥", "Мы энто, на инглиш перешли, по-русски уже мысли не выражаются?", "Классно...классно😍😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Ефросинина в стильном костюме поделилась важными подробностями о "Лиге Смеха"

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