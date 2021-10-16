37-летнюю украинскую певицу Олю Полякову узнали в одной из загадочных героинь шоу "Маскарад": действительно ли это она - гадают поклонники проекта.
Популярную артистку нередко приглашают на съемки различных шоу, сообщает Politeka.net. Звезда влюбила в себя украинцев своим чувством юмора, яркой внешностью, и красивым голосом, поэтому ее имя всегда на слуху.
В любом шоу ждут появления Оли Поляковой. В частности, некоторые зрители предполагают, что именно она скрывается в костюме Мотанки на шоу "Маскарад".
"Действительно ли за костюмом Мотанки скрывается певица Оля Полякова? Такого мнения наши звездные охотники😉
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А у вас есть догадки, кто это может быть?", - написали авторы поста и задали вопросы в комментариях: "Возможно Тина Кароль?", "Возможно, Катя Осадчая?".
Пользователи Сети стали писать свои варианты в комментариях.
"Тоня Матвиенко", "Я думаю, что Мотанка это Катя Осадчая", "Леся Никитюк", "Это не она(((должен же кто-то другой уже быть, много Поляковой везде, сейчас на балконе будет в Танцах", "Осадчая в декрете, у нее ребенок, а съемки были когда беременна", "хах, насмешили. Тины больше не будет на проектах Завы", - написали пользователи сети.
Напомним, Полякова засветила интерьер своей роскошной виллы с частным пляжем и яхтой
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