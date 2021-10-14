Известная украинская артистка Ольга Полякова появится на шоу "Танці з зірками", как ведущая звездного балкона на 7-ом эфире проекта.

Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как актриса и телеведущая.

Так, на этот раз на странице шоу "Танці з зірками" в Инстаграм рассказали, кто станет новым ведущим звездного балкона на 7-ом эфире. Ею стала Ольга Полякова, которая уже появлялась в проекте как судья вместе с Максом Чмерковским, Екатериной Кухар и Владом Ямой.

" В седьмом эфире поддерживать пары на балконе будет поп-дива украинского шоу бизнеса Оля Полякова🎉 Включай уже в это воскресенье в 21:00 шоу «Танцы со звездами» и наслаждайся невероятным вечером вместе с ведущей звездного балкона", - рассказали на аккаунте.

Поклонники шоу негативно отнеслись к такой новости и оставили множество комментариев с возмущениями: "Придет рекламировать свой концерт", "Это будет капец", "Давайте Дорофееву", "Нееет, только не она", "А другие звезды закончились что ли, что по второму кругу приглашаем? То Ефросинину дважды, то теперь Полякову, после того как она посидела в жюри?", "Лучше бы Маша осталась постоянной ведущей балкона! ну или Дорофееву или Каменских пригласите".

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