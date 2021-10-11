Известная певица Оля Полякова показала в сети кадры со своего загородного особняка, в котором недавно сделала пристройку.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Оля Полякова показала фанатам кадры со своего роскошного загородного особняка. Оказалось, что недавно звезда сделала пристройку к дому, обустроив себе просторную веранду, и вот решила этим похвастаться.

На кадрах, которые Оля выложила в Instagram-сторис, можно увидеть, что на ее новой веранде есть камин, мебель в светлых пастельных тонах и большие панорамные окна с видом на озеро. На одном из кадров певица показала свою 16-летнюю Машу, которая нежится в кресле, а затем навела камеру на себя, показывая, как она выглядит после бани.

"Какой красивый день, какой красивый Маруселич, какой красивый я, какой красивый вид, и какая прекрасная баня", - говорит Полякова в сторис.

Напомним, Полякова в максимально открытом наряде поразила кадрами под Wicked Game: "Стою такая вся сногсшибательная".

Как сообщала Politeka, Полякова в мини с голубыми волосами завела разведенного Дзидзьо на глазах у всех: "Считают дни…".

Также Politeka писала, что Полякова показала, как примеряет парик, удивив безумной прической: "Похожа на...".