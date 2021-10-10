Звездные детективы шоу "Маска" Оля Полякова и Дзидзьо (Михаил Хома) удивили украинцев забавным танцем в ярких нарядах.
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Оля Полякова, которая не перестает поражать поклонников сменами эпатажных образов на шоу "Маска", и в этот раз не подвела. На странице проекта в Instagram опубликовали забавное видео, на котором певица вместе с еще одним звездным детективом Дзидзьо исполнила забавный танец.
Как видно, Полякова появилась перед камерой в очередном замысловатом образе – на ней короткое лиловое платье с высоким объемным воротником и парик с голубыми волосами, а на лице яркий макияж и веселый вид. Оля начинает двигаться, а потом из-за ее спины выныривает Дзидзьо, и они уже вместе начинают вилять бедрами в такт музыке.
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В подписи к ролику говорится: "Наши звездные детективы настраиваются отгадывать кто там под масками. И считают дни до яркой премьеры второго сезона гипершоу МАСКА! Ставьте + в комментариях, если будете смотреть вместе с нами". Пользователи тут же принялись комментировать публикацию, оставляя плюсики.
Напомним, Дзидзьо в обнимку с Винником заинтриговал украинцев: «Мы не можем дождаться».
Как сообщала Politeka, Полякова покрасовалась своими богатствами, высыпав деньги на голову: "Смотрите внимательно!".
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