Уже скоро украинцы будут разгадывать, кто из звезд спрятался под впечатляющими костюмами на полюбившемся многим шоу «Маска», а пока интерес подогревают кадрами с жюри

Как известно, детективами проекта будут, как и в первом сезоне Оля Полякова, Настя Каменских, Андрей Данилко, Олег Винник и Дзидзьо. Фото с двумя последними и появилось на странице «Зірковий шлях» в Инстаграм.

На фото Дзидзьо обнял коллегу за плечи, и оба расплылись в лучезарных улыбках.

«Ну, какие же красавцы🔥 Звездные детективы шоу МАСКА @maskaukrainetv Олег Винник @olegg.vynnyk и DZIDZIO @dzidzio напоминают - разгадывать героев будем уже 23 октября в 21:00 на @kanalukraina. Мы не можем дождаться», - говорится в сообщении.

"Настоящие мужчины", - отреагировали полльзователи Сети.

Уже известно. что в новом сезоне участники будут выступать в таких костюмах как Грифон, Жирафа, Скандал, Робот, Фея, Пальчики, Белый Тигр.

Напомним, на шоу "Маска" показали звезд во время примерки костюмов: "Их зажигательные движения..."

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