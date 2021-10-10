Уже скоро украинцы будут разгадывать, кто из звезд спрятался под впечатляющими костюмами на полюбившемся многим шоу «Маска», а пока интерес подогревают кадрами с жюри
Как известно, детективами проекта будут, как и в первом сезоне Оля Полякова, Настя Каменских, Андрей Данилко, Олег Винник и Дзидзьо. Фото с двумя последними и появилось на странице «Зірковий шлях» в Инстаграм.
На фото Дзидзьо обнял коллегу за плечи, и оба расплылись в лучезарных улыбках.
«Ну, какие же красавцы🔥 Звездные детективы шоу МАСКА @maskaukrainetv Олег Винник @olegg.vynnyk и DZIDZIO @dzidzio напоминают - разгадывать героев будем уже 23 октября в 21:00 на @kanalukraina. Мы не можем дождаться», - говорится в сообщении.
"Настоящие мужчины", - отреагировали полльзователи Сети.
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Уже известно. что в новом сезоне участники будут выступать в таких костюмах как Грифон, Жирафа, Скандал, Робот, Фея, Пальчики, Белый Тигр.
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