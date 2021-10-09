Известная певица Настя Каменских в закулисье шоу "Маска" едва не довела до инфаркта своего коллегу звездного детектива Олега Винника

Как сообщает Politeka.net, в сети появилось забавное видео из закулисья съемок шоу "Маска", на котором показали реакцию Олега Винника на выходку Насти Каменских.

В ролике известный исполнитель Олег Винник, который стал звездным детективом шоу "Маска", дает интервью журналисту в закулисье съемок. В этот момент мимо них проходил еще одна звездный детектив Настя Каменских. Она несколько раз извиняется, что помешала Виннику отвечать на вопросы.

Надо сказать, что реакция Олега на выходку Каменских была неожиданной – он посмотрел ей в след, приковав взгляд к длинным ногам и упругому "орешку" певицы в коротеньком желтом платье. "Настя, можно еще раз так пройтись", - обратился Винник к певице. На это она пообещала, что сделает это позже. Придя в себя от вида ног Каменских, Винник отметил: "Фух, вы так меня до инфаркта доведете".

Напомним, На шоу "Маска" показали звезд во время примерки костюмов: "Их зажигательные движения...".

Как сообщала Politeka, Винник повторил фотосессию Каменских на лестнице, появились кадры: "Интересный мужчина".

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