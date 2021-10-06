Популярный украинский певец Олег Винник показал атмосферное место, в котором оказался с Настей Каменских. Артист заинтриговал новой публикацией в своем Инстаграм.

Об этом пишет Politeka.net.

Винник опубликовал серию фотографий, на которых позировал на серой железной лестнице, расположенной снаружи какого-то здания. Певец уверенно позировал, сидя на ступеньках. На нем были темно-серые джинсы, футболка цвета хаки и джинсовая куртка. Дополняли образ артиста серебряный браслет и кольцо.

Любопытно, что в тот же день фотографиями с точно такой же лестницы поделилась Настя Каменских. В своем посте Винник объяснил, как это произошло.

«Как мы с Настей оказались на одной и той же лестнице? Все просто - сегодня последний съемочный день таинственного шоу «МАСКА»! Теперь ждем премьеру 23 октября», - написал певец.

Его поклонники тут же принялись комментировать публикацию.

«Вы очень красивый, шикарным мужчина», «От вас невозможно оторвать глаз. Фото огонь», «Интересный мужчина», «Почему такой красивый и мы очень ждём эфиров. Заинтриговали, Олег Анатольевич, заинтриговали», «Олег, фото-бомба! Вы такой настоящий на фото, умиротворённый, мечтательный», - пишут люди.

Напомним, главную музу Олега Винника показали в Сети, вдохновляет на хиты.

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