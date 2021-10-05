Известный украинский исполнитель, «повелитель волчиц» Олег Винник всколыхнул Сеть новыми фотографиями на своей странице в Инстаграм.

Как сообщает Politeka.net, кадры вызвали бурную реакцию в миниблоге артиста.

Олег Винник позировал с маленьким игрушечным котенком на плече. Поклонницы даже заметили некоторое сходство между «котиками».

«Пополнение в семействе котячьих», - подписаны кадры.

Снимки умилили поклонниц артиста.

«Два котика на фото», «Какие милые. Невозможно оторвать глаза», «Олежка, очень милая фотка, ты наш любимый принц», «Какие глаза!», «Такой милый котик», «Это слишком мимишно», «Такое милое и нежное пополнение. Супер», «У вас такие глаза. Не могу в них насмотреться», - пишут в комментариях.

Отметим, у Олега Винника есть кот. Артист ранее рассказывал, что когда начинает записывать очередную композицию, то его кот всегда находится рядом в студии.

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