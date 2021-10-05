Известный украинский исполнитель, «повелитель волчиц» Олег Винник всколыхнул Сеть новыми фотографиями на своей странице в Инстаграм.
Как сообщает Politeka.net, кадры вызвали бурную реакцию в миниблоге артиста.
Олег Винник позировал с маленьким игрушечным котенком на плече. Поклонницы даже заметили некоторое сходство между «котиками».
«Пополнение в семействе котячьих», - подписаны кадры.
Снимки умилили поклонниц артиста.
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«Два котика на фото», «Какие милые. Невозможно оторвать глаза», «Олежка, очень милая фотка, ты наш любимый принц», «Какие глаза!», «Такой милый котик», «Это слишком мимишно», «Такое милое и нежное пополнение. Супер», «У вас такие глаза. Не могу в них насмотреться», - пишут в комментариях.
Отметим, у Олега Винника есть кот. Артист ранее рассказывал, что когда начинает записывать очередную композицию, то его кот всегда находится рядом в студии.
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