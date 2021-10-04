Певец Олег Винник сейчас гастролирует по городам Украины, накануне он выступил во Львове.
Как пишет Politeka.net, артист поделился новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Там за певцом следят 964 тысячи поклонников, которых он регулярно радует свежим контентом.
Певец поблагодарил зрителей после концерта.
«Львов, ты - любовь ❤ Спасибо, что дождались! Невероятно эмоциональный концерт, невероятные вы! Счастлив иметь таких благодарных зрителей и петь для вас!!! А большего мне и не надо», - говорится в сообщении.
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Похоже, что артиста встретили очень тепло, и надарили множество букетов.
Поклонники благодарят за концерт, восхищаются кадрами и пишут, что будут ждать Винника во Львове снова.
«Вы подарили счастье», «Атмосфера огонь», «Вы самый лучший», «Вы просто невероятный. Фото замечательные», - пишут в комментариях.
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