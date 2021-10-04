"А большего и не надо"

Певец Олег Винник сейчас гастролирует по городам Украины, накануне он выступил во Львове.

Как пишет Politeka.net, артист поделился новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Там за певцом следят 964 тысячи поклонников, которых он регулярно радует свежим контентом.

Певец поблагодарил зрителей после концерта.

«Львов, ты - любовь ❤ Спасибо, что дождались! Невероятно эмоциональный концерт, невероятные вы! Счастлив иметь таких благодарных зрителей и петь для вас!!! А большего мне и не надо», - говорится в сообщении.

Похоже, что артиста встретили очень тепло, и надарили множество букетов.

Поклонники благодарят за концерт, восхищаются кадрами и пишут, что будут ждать Винника во Львове снова.

«Вы подарили счастье», «Атмосфера огонь», «Вы самый лучший», «Вы просто невероятный. Фото замечательные», - пишут в комментариях.

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Как сообщала Politeka, «тайную супругу» Винника, о которой он умалчивает, засняли в европейском ресторане: как выглядит и отдыхает Таюне.

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