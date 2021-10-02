Стало известно, что украинский исполнитель Олег Винник собирается на екоторое время покинуть страну
Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Олег Винник, которого называют повелителем волчиц, собрался покинуть Украину и покорять Европу. Оказалось, на следующий год у артиста запланирован тур по городам Германии и Чехии. Об этом сообщается на афише, опубликованной на странице starsticket.de в Instagram.
Так, согласно анонсу, через год, осенью 2022 года Олег Винник выступит со своей концертной программой "Безумная любовь" в городах Германии и Чехии. На концертах прозвучат самые популярные хиты артиста, а также новинки.
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Как известно, Винник особенно трепетно относится к Германии и даже имеет квартиру со студией звукозаписи в Берлине, где и рождаются его песни, как он недавно рассказал в интервью. Все дело в том, что артист начинал свою карьеру именно в этой стране, причем изначально был успешным актером мюзиклов, параллельно обучаясь вокалу.
Напомним, "Тайную супругу" Винника, о которой он умалчивает, засняли в европейском ресторане: как выглядит и отдыхает Таюне.
Как сообщала Politeka, Винник показал, как отрывается в туре со своей «тайной женой»: "Скоро встанет за ее спиной".
Также Politeka писала, что Винник может вернуться на "Танці з зірками" после прошлогоднего провала: "Спасибо...".