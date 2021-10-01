Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне (Таисия Сватко), которую называют его "тайной женой", засветилась на курорте в Европе

На одной из фан-страничек 47-летней Таюне в Инстаграм опубликовали фото, на которых блондинка предстала во время путешествия по Германии, передает Politeka.net.

"В середине Евротура мы оказались в Висбадене. День отдыха. Чудесный город, чудесная прогулка! Отдохнули, зарядились, завтра снова в путь! #таюне #taune #ov #oleggvynnyk #evrotour", - говорится в подписи.

На кадрах "тайная жена" Винника, в удобном для прогулки наряде и кепке, расслаблялась в ресторане с видом на старинный собор. На одном из фото певица положила ноги на стол, любуясь видами. Кроме того, позировала на аллеях и у фонтанов.

Также Таюне запечатлели на ступенях ресторана "Курхаус Баден-Бадена" (курорт, казино и конференц-комплекс в Баден-Бадене в земле Баден-Вюртемберг, расположен в предместьях Шварцвальда и построен на месте старого дома XIX века).

"Люблю я тебя❤️"; "Моя красавица просто супер❤️", - комментируют фанаты певицы.

Отметим, Олег Винник скрывает свою личную жизнь, но в Сети уже давно поговаривают о его романтических отношениях со Сватко. Некоторые заявляют, что они женаты еще со времен студенчества и у них есть взрослый сын Юлиан, который живет и учится в Германии.

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