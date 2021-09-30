Известный исполнитель Олег Винник показал кадры с концерта, на которых можно увидеть и Таюне

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Олег Винник, который тщательно скрывает свою личную жизнь, недавно дал грандиозный концерт в Житомире. Кадры с этого мероприятия артист показал в своем Instagram.

На снимках, помимо главной звезды самого Олега можно также увидеть его бэк-вокалистку Таюне (Таисия Сватко). Эту красотку в сети уже окрестили "тайно женой" Винника, многие фанаты уверенны, что именно эти отношения исполнитель так тщательно скрывает.

На фотографиях видно, что на сцену вместе с Винником Таюне вышла в соблазнительном образе. На ней короткое темное платье, которое красиво подчеркнуло стройную фигурку, а дополняют образ модные темные ботфорты.

Поклонники тут же принялись комментировать новые фото на странице Олега Винника, благодаря его за яркий концерт: "Ох, и фоточки, холод, Олег? Ваш голос согревает и зажигает сердца!", "От Ваших песен становится жарко, даже когда дождь", "Спасибо, Олег, за лучшие эмоции, за искренность, за любовь, за улыбки!", "Было жарко", "Лучший", "Каждая встреча с вами, Олег, как глоток свежего воздуха, эмоции, которые остаются в сердце навсегда!".

Напомним, Олег Винник смутил новую ведущую шоу "Маска": "Отвела взгляд и...".

Как сообщала Politeka, Винник засветился в компании длинноногих красоток, которым позавидовала бы Полякова: "А что скажет Таюне".

Также Politeka писала, что "Тайная жена" Олега Винника рассказала о важном событии в жизни и принимает поздравления: "От души...".