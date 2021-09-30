Популярный украинский певец Олег Винник показал, как выглядит во время гастролей

Как пишет Politeka.net, артист поделился новым видео на своей странице в Инстаграм.

Винник со своей командой отправился в новый тур. Как рассказал певец, он начался с концерта в Житомире. На кадрах можно увидеть, как певец едет в город на автобусе со своей командой. Судя по видео, поездка выдалась веселой, ведь все пели песни и подтанцовывали на своих местах.

Затем на видео показали поклонников артиста, которые ждали его выступления. Позже можно было увидеть кадры с самого концерта.

В самом конце видео Винника показали за кулисами. Он фотографировался с поклонниками, а также похвастался оригинальным подарком от одной из фанаток – именным перстнем.

«У меня появляется бижутерия. Вообще у меня по жизни только вот эта одна вещь, но уже сегодня есть и житомирская именная вещь», - говорит Винник.

Стоит отметить, что несколько раз на видео мелькает и главная бэк-вокалистка певца Таюне. В сети ее уже давно называют «тайной женой» Винника, так как фанаты уверены, что пара скрывает свои отношения.

«Житомир именно с вас начинался мой первый тур, и до сих пор этот город вызывает особые чувства. Рад возвращаться к вам снова и снова. Ставьте +, если увидели себя в видеоролике», - подписал кадры Винник.

Поклонники певца тут же отреагировали на его пост.

«Мы так Вас ждали. Спасибо за такой шикарный концерт. Ждём снова и снова. Любим вас!», «Олег, Вы такой умный мужчина!», «Увидели, и не один раз. Житомир был очень зажигательным! Один из тех городов, которые хочется посещать снова и снова)», «Столько амбиций у бэк-вокалистки. Скоро Олеже встанет за ее спиной», - пишут люди.

Напомним, Винник может вернуться на "Танці з зірками" после прошлогоднего провала.

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