Певица Элина Иващенко, фаворитка Олега Винника, потрясла своим талантом на "Танцях з зірками".

Как пишет Politeka.net, Элина Иващенко стала популярной после появления на "Х-Факторе". Звезда начала строить активно карьеру и успела исполнить вместе с Олегом Винником песню "Диаманты". Также молодая звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами своим творчеством и личными кадрами.

На новых кадрах, которые Иващенко опубликовала в сторис, девушка исполняла песню Celine Dion – My heart will go on (Титаник) для шоу "Танці з зірками". Под нее танцевали Венский Вальс Дмитрий Дикусар и Ольга Харлан.

Фанаты посмотрели выступление на ютуб более 18 тысяч раз и написали комментарии:

"Оля -трудяжка ,Дима - профи ,Элина -талант. Все сложилось в номере. Молодцы", "Самое красивое исполнение песни за весь эфир ,побольше бы в танцы сильных вокалистов. А танец вышел очень нежный и красивый", "Ольга прекрасна, Дмитрий прекрасен, Элина прекрасна", "Элина Иващенко ваш голос узнаю из тысячи. Самая лучшая! Единственный вокал, который понравился и зацепил. Нет равных".

Напомним, юная фаворитка Олега Винника публично призналась в чувствах

А еще Politeka писала, что юная фаворитка Олега Винника показала эффектный образ с ярким мейкапом

Также Politeka сообщала, что юная фаворитка Олега Винника в платье с глубоким декольте показала свою стихию.