Співачка Еліна Іващенко, фаворитка Олега Винника, потрясла своїм талантом на "Танцях з зірками".

Як пише Politeka.net, Еліна Іващенко стала популярною після появи на "Х-факторі". Зірка почала будувати активно кар'єру і встигла виконати разом з Олегом Винником пісню "Діаманти". Також молода зірка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами своєю творчістю і особистими кадрами.

На нових кадрах, які Іващенко опублікувала в сторіс, дівчина виконувала пісню Celine Dion – My heart will go on (Титанік) для шоу "Танці з зірками". Під неї танцювали Віденський Вальс Дмитро Дікусар і Ольга Харлан.

Фанати подивилися виступ на ютуб більше 18 тисяч разів і написали коментарі:

"Оля-трудяжка, Діма-Профі, Еліна-талант. Все склалося в номері. Молодці", " найкрасивіше виконання пісні за весь ефір, побільше б в танці сильних вокалістів. А танець вийшов дуже ніжний і красивий"," Ольга прекрасна, Дмитро прекрасний, Еліна прекрасна", " Еліна Іващенко ваш голос дізнаюся з тисячі. Найкраща! Єдиний вокал, який сподобався і зачепив. Немає рівних".

