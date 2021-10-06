Фанатам показали забавное видео с Олегом Винником и его "тайной женой" Таюне

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной Олегу Виннику, опубликовали забавное черно-белое видео, на котором можно увидеть его в компании главной музы – Таюне (Таисия Сватко), которую называют "тайной женой артиста.

Как известно, Таюне работает в коллективе Винника и поет с ним на бэк-вокале. Они все время выходят на сцену вместе, что и породило слухи о том, что девушка жена "повелителя волчиц". Сам Винник очень тепло отзывается о Таисии, однако не комментирует свою личную жизнь и роль бэк-вокалистки в ней.

В ролике, который появился в сети, все смонтировано очень динамично и под веселую музыку. На кадрах Олег Винник и Таюне можно увидеть в разных образах и ситуациях, они выглядят очень гармонично и счастливо.

В подписи комментариях к видео пользователи начали обсуждать эту парочку: "Очень. Классное видео. Супер", "Какая красавица, вдохновляет на прекрасные хиты!", "Моя зайка", "Очень позитивное видео. Молодец", "Красиво", "Какие милые".

Напомним, Олег Винник показал, кто делает его счастливым: "Ты – любовь".

Как сообщала Politeka, Олег Винник готовится покинуть Украину, что известно: "Безумная любовь".

Также Politeka писала, что "Тайную супругу" Винника, о которой он умалчивает, засняли в европейском ресторане: как выглядит и отдыхает Таюне.