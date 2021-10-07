Известный шоумен Дзидзьо (Михаил Хома) после развода с красоткой-женой неожиданно появился в компании бывшей солистки группы Nikita Анастасии Кумейко

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель и шоумен Дзидзьо, который недавно развелся с женой Ярославой, засветился в компании певицы и диджейки Анастасии Кумейко. Совместное фото с Михаилом Настя опубликовала в своем Instagram.

На фотографии Дзидзьо и Кумейко запечатлены в интересной локации на новогодних праздничных съемках. Как оказалось, уже в октябре начали снимать новогодние шоу на одном из центральных телеканалов. Артист позирует перед камерой в ярком образе – на нем оранжевая дубленка с меховым воротником и необычная кепка на голове. Настя появилась на съемках в соблазнительном оранжевом платье, которое подчеркнуло ее длинные стройные ноги в черных туфлях на шпильке.

В подписи к фото Кумейко написала: "Новый год к нам мчится. Скоро все случится. Готовы?". Пользователи тут же начали комментировать новое фото: "Не рановато?", "Что за съёмки?", "Какие вы классные", "Огонь", "Какие красивые", "Круто".

Напомним, Экс-Nikita Кумейко забралась на крышу, показав чудеса растяжки: "Какая гибкая".

Как сообщала Politeka, Экс-Nikita Кумейко сверкнула загорелой кожей, прикрывшись лишь розами: эффектные фото.

Также Politeka писала, что Экс-Nikita Кумейко в корсете с экстра-декольте устроила игры с грейпфрутом: "Как теперь заснуть?".