Известный украинский музыкант DZIDZIO показал, как и где провел воскресенье
Как пишет Politeka.net, Михаил Хома (настоящее имя артиста) поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Дзидзьо показал, где провел день.
Певец побывал на выставке живописи, которая его явно впечатлила.
«Посетил выставку ЦВЕТНОСТЕЙ, целебных энергоинформационных художественных полотен художника OL'SVOL'Dа. Это что-то невероятное. Рекомендую всем!», - написал певец.
Он поделился фотографиями, на которых позирует в галерее рядом с картинами. Для похода на выставку певец выбрал образ с ярко-красной курткой, синей кепкой и модными кроссовками. Такой наряд выглядел очень молодежно.
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Поклонники артиста тут же отреагировали на его пост.
«Интересно наверное», «Невероятно», «Супер», «В нашем селе Джурин Винницкой области проводятся концерты DZIDZIO но то не ты, там поддельный DZIDZIO. пожалуйста ты сможешь приехать и провести в нашем селе концерт хотя бы один, это наша мечта», - пишут люди.
Отметим, что в этом году жизнь Дзидзьо кардинально изменилась, ведь певец развелся со своей женой, певицей SLAVIA. Сейчас оба артиста сосредоточились на своих карьерах.
Напомним, SLAVIA спела об отношениях с Дзидзьо и рассказала о его реакции.
Как сообщала Politeka, Могилевская спросила Дзидзьо о псевдониме и получила неожиданный ответ.
Также Politeka писала, что Дзидзьо удивил заявлением и нелепым видом на шоу "Співають всі!".