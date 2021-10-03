Певица SLAVIA (Ярослава Притула) недавно рассталась с Дзидзьо (Михаилом Хомой) после 20 лет отношений

После развода Ярослава с головой ушла в работу, продвигая свой бренд в украинском шоубизе. На днях она презентовала новую песню "Любов любов", которую посвятила своему бывшему.

По словам SLAVIA, она написала этот сингл на одном дыхании за один вечер, и он имеет особенное для нее значение: "Это история отношений продолжительностью 20 лет".

Побывав в прямом эфире на радио Армия FM, Ярослава прокомментировала премьеру, передает Politeka.net.

"Не то, чтобы это было посвящением, это благодарность человеку, с которым мы прожили 20 лет, а это не кождому дано. Молодые могут и не понять. Я считаю, что надо уметь оставаться в хороших отношениях, это лучше, чем враждовать. Надо уметь оставаться в любви и всего благодарить", - заявила певица.

SLAVIA раскрыла, как Дзидзьо отреагировал на ее песню-прощание.

"Он распространил в сториз у себя в Инстаграм, это означает, что ему понравилось, наверное ... - улыбнулась Ярослава, - Я думаю, кому бы ни понравилось - о человеке поют песню, это всегда приятно".

Напомним, одной из причин развода в Сети называли возможную измену Дзидзьо с кумой певицей Олей Цибульской, с которой он дружит еще с юности.

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