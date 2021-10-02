Начинающая певица Slavia (Ярослава Притула), бывшая жена певца Dzidzio (Михаил Хома), показала, как расслабилась

В этом году певец Дзидзьо объявил о разводе с женой, с которой строил отношения на протяжении примерно 20 лет, пишет Politeka.net.

Ярослава в своих интервью рассказывала, что ей надоело находиться в тени творчества своего мужа, и теперь она решила развивать сольную карьеру.

В своем Инстаграм звезда делится об успехах, а также пказывает, как отдыхает после развода.

В частности, в новых сторис Slavia поделилась кадрами из салона, где ей делали массаж. Певица появилась в пикантной позе, вниз животом. В это время красотке делали массаж.

"Друзья, всем привет! Извините за позу, но я наконец-то нашла для себя время и пришла на массаж. Прекрасная Мариночка делает мне приятно", - рассказала экс-жена Дзидзьо.

По словам специалиста, у Славии тело в хорошем тонусе, но сейчас она прорабатывает проблемные места "как у всех женщин".

Позже Ярослава рассказала, что впервые попробовала вакуумный аппартаный массаж.

"Качественный массаж - это круто! Я чувствую прямо обновление. Я так рада, что я выбралась сегодня сюда, и у меня один вопрос: почему я раньше этого не делала?", - поинтересовалась певица.

Напомним, Slavia рассказала о личной жизни после развода с DZIDZIO

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