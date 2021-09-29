Известная украинская психолог Наталья Холоденко удивила признанием о том, как певец Дзидзьо уговорил ее сняться в его фильме

В ближайшее время на экраны выходит комедия «Де гроші», съемками которой занимался DZIDZIO. Певец, который в этом году развелся с женой Ярославой Притулой, сам сыграл в фильме одну из главных ролей, а также пригласил многих своих коллег по шоу-бизнесу. Среди них была Анна Буткевич, которая поделилась в Инстаграм новыми кадрами со съемочной площадки, пишет Politeka.net.

В частности, она показала, как проходит съемочный день с участием Натальи Холоденко. Во время их общения на площадке появился Дзидзьо, и Холоденко решила рассказать, как он уговорил ее сняться в фильме.

«Все время приходит ко мне только в смокинге, делает какие-то неприличные предложения…И кто я такая, чтобы отказать!», - со смехом рассказала Наталья.

«А вот и правда о том, как Холоденко попала в фильм Дзидзьо», - подписала эти кадры Буткевич.

После этого Холоденко в шутку поинтересовалась у певца, нет ли на площадке продюсера, с которым «можно переспать и получить еще какую-то роль».

Напомним, Dzidzio оценил кардинальное преображение экс-жены.

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