После развода с Dzidzio (Михаилом Хомой) певица Slavia (Ярослава Притула) с головой ушла в работу - не так давно она начала сольную карьеру

Выйдя из тени бывшего мужа, Ярослава вплотную занялась своей карьерой, впереди у певицы большой концерт с оркестром, а также премьера новой песни "Любовь любовь". Именно этим событием она поделилась в своем последнем посте в Инстаграм, в котором появилась в новом образе, передает Politeka.net.

Бывшую жену Dzidzio Slavia не сразу узнали. Звезда позировала в бархатном платье пурпурного оттенка с открытыми плечами, тонкая цепочка украшала ее шею. Ярослава собрала волосы назад и накрасила губы красной помадой. Фото красотки одним из первых "лайкнул" ее экс-супруг, видимо, оценив по достоинству преображение.

В подписи Slavia призналась, что написала "Любовь любовь" за один вечер. При этом долго работала над ее записью, "искала форму, стиль, звучание...". Певица добавила, что мечтала исполнить эту композицию с оркестром. Воплотить эту мечту в жизнь ей помог ее школьный друг, дирижер Тарас Демчишин.

Пользователи с энтузиазмом комментируют увиденное:

"🌺На фото будто другая Слава, сильная и независимая) 😍❤️"

"В этом образе Вы очень похожа на турецкую актрису Фахрие Евджен. Красивая😍"

"Вам такой образ очень идет!"

"Не сразу узнала вас. Но этот стиль вам подходит просто идеально! 😍"

"Загадочная Славия"

"Да, девушка превращается в Леди! И это прекрасно! Тарас уже тоже отреагировал!!! Конечно ждем новую песню !!!❤️🔥🙌Удачи и супер рейтинга в эфирах!!!😍👏"

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