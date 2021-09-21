Экс-жена Дзидзьо и популярная артистка Slavia (Ярослава Притула) рассказала о переживаниях за квартиру, которую ей подарил бывший муж

Как передает Politeka.net, Ярослава Хома является известной певицей под псевдонимом Slavia. Также она экс-жена артиста Дзидзьо, который после развода подарил ей квартиру с видом на озеро.

На этот раз артистка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Ярослава показала своё фото из ресторана, где она улыбается. Также, она поделилась своими переживаниями по поводу новой квартиры, которую ей подарил её бывший муж Дзидзьо.

"Люблю себя на мысли, что не могу спокойно есть, раскладываю красивые интерьеры на молекулы и атомы. Вспоминаю определенные детали, и срочно пишу дизайнеру, чтобы отредактировала дизайн проекта. Период ремонта он такой", - поделилась переживаниями певица.

Напомним, что ранее Дзидзьо показывал на своей странице в Инстаграм шикарную квартиру. Как оказалось, он купил её не для себя, а для бывшей жены Slavii.

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