Певица Slavia, бывшая супруга Дзидзьо (Михаил Хома), показала себя в необычном образе

Как пишет Politeka.net, Ярослава, так зовут певицу, была замужем за Михаилом с 2013 года. Но недавно пара заявила о расставании. Красотка активно занялась сольной карьерой, радуя фанатов украинской музыкой. Не забывает Ярослава и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

На новом видео, которое красотка оставила в Инстаграм, Ярослава появилась в мокрой маечке в черно-белых цветах. Девушка запрокинула голову и закрыла глаза, отдаваясь чувствам на кадрах.

"Друзья, в последнее время моя жизнь активно меняется ...

Я сделала апгрейд контента, изменила музыкального дистрибьютора. На некоторое время мои песни и клипы исчезли из мировых платформ.

С моего YouTube канала пропали некоторые треки, вместе с просмотрам, не восстанавливаются.

... и вот, сегодня почти все мои песни снова на мировых платформах.

Я перезагрузила песню «50 оттенков», и теперь есть возможность комментировать. Очень интересует Ваш фидбэк. Пишите, или зашел Вам трек? Жду комменты", - написала Ярослава.

Фанаты просмотрели видео тысячи раз и написали комментарии:

"Хочется петь и мурашки по коже. На мой взгляд - вы расцвели как роза! Вперед так держать!", "Слушая эту песню и музыку меня в голове нарисовалась картинка мексиканских страстей. Но вот бдсм.... Сюда вообще не в тему. Под такой хороший мотивчик, мне кажется, подошел бы и легкий сюжетик...".

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