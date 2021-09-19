Певица Slavia, бывшая супруга Дзидзьо (Михаил Хома), показала себя в необычном образе
Как пишет Politeka.net, Ярослава, так зовут певицу, была замужем за Михаилом с 2013 года. Но недавно пара заявила о расставании. Красотка активно занялась сольной карьерой, радуя фанатов украинской музыкой. Не забывает Ярослава и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.
На новом видео, которое красотка оставила в Инстаграм, Ярослава появилась в мокрой маечке в черно-белых цветах. Девушка запрокинула голову и закрыла глаза, отдаваясь чувствам на кадрах.
"Друзья, в последнее время моя жизнь активно меняется ...
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Экс-жена DZIDZIO Slavia приняла предложение от известного украинца: "Счастья вам, Славия и Тарас"
Я сделала апгрейд контента, изменила музыкального дистрибьютора. На некоторое время мои песни и клипы исчезли из мировых платформ.
С моего YouTube канала пропали некоторые треки, вместе с просмотрам, не восстанавливаются.
... и вот, сегодня почти все мои песни снова на мировых платформах.
Я перезагрузила песню «50 оттенков», и теперь есть возможность комментировать. Очень интересует Ваш фидбэк. Пишите, или зашел Вам трек? Жду комменты", - написала Ярослава.
Фанаты просмотрели видео тысячи раз и написали комментарии:
"Хочется петь и мурашки по коже. На мой взгляд - вы расцвели как роза! Вперед так держать!", "Слушая эту песню и музыку меня в голове нарисовалась картинка мексиканских страстей. Но вот бдсм.... Сюда вообще не в тему. Под такой хороший мотивчик, мне кажется, подошел бы и легкий сюжетик...".
Напомним, DZIDZIO раскрыл интригу с квартирой для SLAVIA и правда ли, что они снова вместе
А еще Politeka писала, что экс-жена DZIDZIO Slavia приняла предложение от известного украинца
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