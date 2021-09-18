Певец и детектив шоу "МАСКА" DZIDZIO сделал неожиданное признание
Украинский певец и актер Дзидзьо впервые после развода прокомментировал отношения с бывшей супругой певицей SLAVIA (Ярославой Притулой).
В программе "Звездный путь" на канале "Украина" исполнитель сделал неожиданное признание.
Он признался, что купил бывшей супруге недвижимость. Как сообщали многочисленные СМИ, после развода певец оставил экс-супруге роскошную квартиру площадью 150 квадратов в центре Киева. Квартира находится в хорошем районе, а из окна видно озеро. После этого пользователи сети предположили: неужели супруги снова вместе?.
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По словам певца, они с SLAVIA по-прежнему любят друг друга, уважают и ценят, но о воссоединении речи не идет.
"Это очень красивая квартира, выходишь и видно озеро. Квартира 150 квадратных метров. И я отдаю ее Ярославе. Сейчас я сам, на самом деле мы друг друга любим, уважаем и это главное. Не потому, что это в трендах. Я нигде ничего плохого о Славии не говорил и не буду", – говорит Михаил Хома.
Стоит отметить, что в конце апреля стало известно о том, что после 20 лет отношений Дзидзьо и SLAVIA решили расстаться. Причиной развода Ярослава назвала то, что муж часто пропадал на работе и не позволял ей заниматься творчеством и развиваться как певица.
Напомним, DZIDZIO раскрыл интригу с квартирой для SLAVIA и правда ли, что они снова вместе.
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