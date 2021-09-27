Украинская певица Slavia пожаловалась на отсутствие путешествий в своей жизни

В этом году Ярослава Притула (настоящее имя певицы) пережила непростой период: она развелась с певцом DZIDZIO, с которым до этого ее связывали долгие отношения. Однако, как выяснилось, это не единственное, что омрачило 2021 год для Slavia. Как пишет Politeka.net, во время своего визита на радио певица пожаловалась на то, что не может отдохнуть так, как ей хочется.

«Я очень люблю путешествия, но этим летом не удалось мне на моря съездить. И сейчас тоже что-то не получается с этой ситуацией нашей и вообще с моей личной ситуацией…По всем фронтам я разгребаю по полной», - рассказала певица.

Она также подчеркнула, что в жизни важно уметь «легко отпускать». Судя по всему, Ярослава намекала на свою ситуацию с бывшим мужем.

«Желая всем легко отпускать…Отпускать обиды, отпускать прошлое, жить настоящим, сладко целовать и наслаждаться жизнью», - обратилась к своим поклонникам звезда.

Напомним, экс-жена Дзидзьо похвасталась роскошным презентом и призналась, кто ее порадовал.

Как сообщала Politeka, Slavia откровенно заговорила о чувствах после развода с DZIDZIO.

Также Politeka писала, что Slavia выплеснула эмоции после неожиданного развода с Dzidzio.