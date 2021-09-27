Начинающая певица Slavia (Ярослава Притула), бывшая жена певца Dzidzio не смогла сдержаться и обратилась к украинцам

Славия после ухода от мужа приняла решение активно строить карьеру, пишет Politeka.net. В своих интервью Ярослава рассказывала, что ей надоело находиться в тени мужа, и пришло время продемонстрировать всем свой талант.

На днях артистка выпустила новую песню "Любов любов". (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

В посте Slavia рассказала, что у нее новый этап жизни, и в своих песнях она рассказывает о себе.

В публикации звезда обратилась к украинцам и поблагодарила всех за поддержку, ей понравилось, что новый хит проник в сердца.

"Песня «Любов любов» полна любви и уважения к собственному прошлому. Для меня она символизирует принятие того, что произошло, принятия себя и открытость к новому будущему.

«Переболела» ...

«Я знаю, что все будет хорошо...», точнее, все хорошо, а будет еще лучше!", - выплеснула эмоции Slavia.

"❤️❤️❤️ Очень искренняя и чувственная песня 😍", "❤️🙌👏😢 😍 Любви новой и вдохновения в творчестве! Песня очень красивая и мелодичная !!!", "Замечательная песня, в ожидании ваших новых песен !!! 👏👏👏", "Супер! 🔥 Всегда тяжело начинать с нуля. Но вы заслуживаете невероятное счастье 😍", - написали пользователи сети.

Напомним, певица Slavia показала, как наслаждается жизнью после развода с Дзидзьо

А еще Politeka писала, что экс-жена Дзидзьо похвасталась роскошным презентом и призналась, кто ее порадовал

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