Украинская певица Slavia (Ярослава), бывшая супруга Дзидзьо (Михаил Хома), похвасталась роскошным презентом

Как пишет Politeka.net, Михаил и Ярослава женились в 2013, но решили развестись в этом году. Красотка активно занялась сольным творчеством. Сегодня, 25 сентября, красотка выпустила новую песню "Любовь-любовь". Не забывает Ярослава и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото певица позировала в юбке и куртке. Красотка стояла в лифте, хвастаясь роскошным букетом цветов.

На втором стори певица рассказала, откуда цветы. Как оказалось, это прислали фанаты в честь релиза нового сингла.

"Друзья. Сегодня была премьера песни "Любовь-Любовь, которую давно я ждала. Я благодарю за ваши комментарии, благодарю за доставку цветов, они прекрасные", - сказала в видео певица.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис нет подобных инструментов.

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