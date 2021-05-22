Близкий друг Дзидзьо и украинской певицы Ярославы Хомы, которая выступает под псевдонимом SLAVIA, прокомментировал развод артистов

Музыкант Орест Галицкий, гитарист группы Дзидзьо и друг певца ответил на вопрос о звездном разводе в интервью для Rostyslove Production.

Не так давно в сети появилась информация о том, что Дзидзьо разводится со своей женой Ярославой после 20 лет отношений.

По словам пары, они не вместе уже девять месяцев, их расставание проходило плавно и осознанно: сначала они разъехались, потом пожили отдельно и лишь поняли, что лучшим решением будет развестись и остаться в хороших отношениях.

Друг пары также отметил, что вероятно отдельно им будет лучше. По его словам, сейчас они чувствуют себя хорошо.

«Чувствуют себя прекрасно, как Сиша, так и Слава. Они занимаются творчеством, занимаются саморазвитием. Возможно все таки, когда они разойдутся и будут отдельно, для них это будет только лучше. Бывает так, что люди когда они вместе, они не могут достигать тех вершин, которых им бы хотелось, а отдельно могут сделать намного больше. Если это так, то дай Бог, чтобы так и было», - сказал Орест.

Как Михаила, так и Славу он описывает как творческих, харизматичных и хороших людей.

«Одно единственное, что я могу сказать о Славе плохого, это то, что она опаздывает. Опаздывает страшно, постоянно опаздывает. Это один единственный недостаток, который у нее есть. Остальное – ничего плохого. Она хорошая девушка, она умна, классная, красива», - сказал музыкант.

Напомним, Дзидзьо нашел, чем похвастаться на фоне развода со Slavia: "У меня их уже семь".

Как сообщала Politeka, Разводящиеся Дзидзьо и Slavia публично обменялись "любезностями": Пономарев тоже решил не молчать.

Также Politeka писала, Дзидзьо после скандала с разводом настигла новая беда: "От шкодник, посмотрите, что наделал".