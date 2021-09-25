Бывшая жена известного артиста DZIDZIO и певица Slavia рассказала о своих чувствах после развода
Как передает Politeka.net, Ярослава Притула является популярной певицей, девушка известна под псевдонимом Slavia. Артистка недавно заявила о своём разводе с музыкантом Дзидзьо (Михаил Хома).
На этот раз Ярослава Притула поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. Она решила поделиться новой песней, которую написала после развода с артистом. По её словам, в этой песне все эмоции и чувства к её бывшему мужу и она благодарна ему за период их отношений.
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Песня "Любов любов" имеет для меня особое значение. Я написала ее за один вечер, на одном дыхании. Она о моих чувствах, о том, что я чувствую в данный период, о моем отношении к отношениям в паре, и к жизни в целом. Это история отношений продолжительностью 20 лет. Словами песни «Любовь любовь» я хочу поблагодарить мужчине, которого мне дал Создатель на определенный период жизни. Я убеждена, что это лучший человек, который мог быть со мной в то время, и я благодарна за путь, который мы прошли вместе. Спасибо тем, кто был со мной, и тем, кто сейчас рядом, верит в меня, и вдохновляет на новые песни", - откровенно рассказала певица.
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