Известная певица Slavia показала необычное фото в роскошном образе, фанаты в восторге

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Slavia (Ярослава Хома), которая является бывшей женой популярного певца и шоумена Дзидзьо, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка не только заинтриговала фанатов премьерой нового хита, но и обескуражила величественным видом в совершенно новом образе.

На новой фотографии Ярослава запечатлена на белом фоне, она стоит в интересной позе и внимательном смотрит в объектив. Перед камерой певица появилась в роскошном бархатном платье насыщенного фиолетового оттенка, которое красиво подчеркнуло изящную фигурку и открыло вид на соблазнительное декольте. Волосы девушки собраны в элегантную прическу, а на ее лице яркий макияж с красной помадой.

В подписи к фотографии Slavia рассказала, что готовит премьеру новой песни: "Я написала песню "Любовь любовь" за один вечер, на одном дыхании, но долго работала над записью, искала форму, стиль, инструменты, звучание... и людей, которые смогли воплотить мои задумки в жизнь, передать мои чувства. Я мечтала сделать песню с оркестром и "живыми" инструментами, и пока думала, с чего начать, Вселенная послала мое желание в "страну восходящего солнца".

Напомним, Dzidzio подарил экс-жене роскошную квартиру с видом на озеро, Slavia призналась: "Не могу спокойно...".

Как сообщала Politeka, Экс-жена Дзидзьо Slavia разоткровенничалась о своем творчестве: "Песни и клипы исчезли...".

Также Politeka писала, что Дзидзьо порадовал экс-жену SLAVIA дорогим подарком: "Неужели супруги снова вместе?".